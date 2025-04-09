وزير المالية: البنك الدوليّ وضع لهذا الصندوق 250 مليون دولار كمبلغ تأسيسيّ والشروط هي الإصلاح

وزير المالية: نضع خطة لمعالجة موضوع الودائع ومن الطبيعيّ أن نبدأ بصغار المودعين

وزير المالية: نضع خطة لمعالجة موضوع الودائع ومن الطبيعيّ أن نبدأ بصغار المودعين

وزير المالية: نتفاوض مع البنك الدوليّ على قروض عديدة أحدها لتأسيس صندوق لإعادة البنى التحتية في المناطق المتضررة