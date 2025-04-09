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جلسة لمجلس الوزراء الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الجمعة في السرايا لبحث جدول الأعمال
آخر الأخبار
2025-04-09 | 11:10
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جلسة لمجلس الوزراء الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الجمعة في السرايا لبحث جدول الأعمال
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