وزير الخارجية التركي ردا على سؤال عما إذا كانت هناك اتصالات مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل بشأن سوريا: هناك اتصالات فنية مباشرة لتجنب الصراع

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