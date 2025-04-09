النائب طوني فرنجية لـ حوار المرحلة: لا شك في أن أورتيغاس ميزت جعجع في الزيارة وهذا الموضوع ليس بمفاجىء لي بل ما فاجأني هو موقف جعجع من الرئيس عون فقد بدأ بالتهكم قليلًا

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