طوني فرنجية لـ"حوار المرحلة": اعتقد أنه بالسنة الأولى من هذا العهد سيتحقق الكثير ونحن على الطريق الصحيح وسياسة الحوار واليد الممدودة والانفتاح وسياسة بناء الثقة بين الفرقاء هي السياسة التي تأتي بنتيجة

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