ترامب: وقف الرسوم 90 يوما لمن لا يرد علينا برسوم مضادة

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أبو زيد للـLBCI: أي صدام بين أطراف لبنانيّة سيهدد الأمن الوطنيّ والحوار مدخل أساسيّ لسحب سلاح الحزب فالدولة اللبنانية تعتبر أنّ الحزب يملك حق الدفاع عن الأرض وأنّ الخلاف يكمن في “من يذهب إلى الحرب” الدولة أم الحزب