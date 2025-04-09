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النائب طوني فرنجية لـ حوار المرحلة: سأقدم بقانون ينص على أنه يجب على جميع المرشحين للإنتخابات النيابية الذين تولوا مناصب في الدولة رفع السرية المصرفية

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2025-04-09 | 15:36
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النائب طوني فرنجية لـ حوار المرحلة: سأقدم بقانون ينص على أنه يجب على جميع المرشحين للإنتخابات النيابية الذين تولوا مناصب في الدولة رفع السرية المصرفية
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النائب طوني فرنجية لـ حوار المرحلة: سأقدم بقانون ينص على أنه يجب على جميع المرشحين للإنتخابات النيابية الذين تولوا مناصب في الدولة رفع السرية المصرفية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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