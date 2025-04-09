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النائب طوني فرنجية لـ حوار المرحلة: لا علاقة للإنتخابات البلدية بالنيابية وأنا أؤمن بالحوار وبعد لقائي بباسيل سألتقي بالجميل ورؤساء الأحزاب
آخر الأخبار
2025-04-09 | 15:42
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النائب طوني فرنجية لـ حوار المرحلة: لا علاقة للإنتخابات البلدية بالنيابية وأنا أؤمن بالحوار وبعد لقائي بباسيل سألتقي بالجميل ورؤساء الأحزاب
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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