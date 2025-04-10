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هآرتس عن تقديرات أمنية: "حماس" تمتنع عن إرسال مقاتلين إلى الأنفاق لأن بعضها يقع حاليًا تحت سيطرة الجيش
آخر الأخبار
2025-04-10 | 01:28
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هآرتس عن تقديرات أمنية: "حماس" تمتنع عن إرسال مقاتلين إلى الأنفاق لأن بعضها يقع حاليًا تحت سيطرة الجيش
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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