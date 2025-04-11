متحدث باسم الخارجية الإيرانية: طهران تمنح المحادثات مع الولايات المتحدة "فرصة حقيقية" وطهران تنوي تقييم نوايا الطرف الآخر في اجتماع السبت

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التحكم المروري: اصطدام سيارة بالفاصل الاسمنتي على الطريق البحرية باتجاه بيروت من دون قطع للسير والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير الجديدة في المحلة لتسهيل السير