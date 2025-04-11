الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
10
o
الجنوب
17
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
10
o
الجنوب
17
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
متحدث باسم الخارجية الإيرانية: طهران تمنح المحادثات مع الولايات المتحدة "فرصة حقيقية" وطهران تنوي تقييم نوايا الطرف الآخر في اجتماع السبت
آخر الأخبار
2025-04-11 | 00:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
متحدث باسم الخارجية الإيرانية: طهران تمنح المحادثات مع الولايات المتحدة "فرصة حقيقية" وطهران تنوي تقييم نوايا الطرف الآخر في اجتماع السبت
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الخارجية
الإيرانية:
طهران
المحادثات
الولايات
المتحدة
"فرصة
حقيقية"
وطهران
تقييم
نوايا
الطرف
الآخر
اجتماع
السبت
التالي
التحكم المروري: اصطدام سيارة بالفاصل الاسمنتي على الطريق البحرية باتجاه بيروت من دون قطع للسير والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير الجديدة في المحلة لتسهيل السير
التحكم المروري: قتيل نتيجة حادث صدم على أوتوستراد صيدا - بيروت عند مفرق برجا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:18
شي جينبينغ يلتقي رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في بكين
أخبار دولية
02:18
شي جينبينغ يلتقي رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في بكين
0
آخر الأخبار
02:13
أكسيوس: ويتكوف يتوجه إلى روسيا للقاء بوتين
آخر الأخبار
02:13
أكسيوس: ويتكوف يتوجه إلى روسيا للقاء بوتين
0
اقتصاد
02:05
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:05
انخفاض في أسعار المحروقات...
0
أخبار دولية
02:01
وزيرا التجارة الصيني والسعودي يتبادلان الرأي بشأن الرسوم الأميركية
أخبار دولية
02:01
وزيرا التجارة الصيني والسعودي يتبادلان الرأي بشأن الرسوم الأميركية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
02:13
أكسيوس: ويتكوف يتوجه إلى روسيا للقاء بوتين
آخر الأخبار
02:13
أكسيوس: ويتكوف يتوجه إلى روسيا للقاء بوتين
0
منوعات
02:00
النساء بحاجة للنوم أكثر من الرجال... والسبب: أدمغتهن تعمل أكثر طوال اليوم!
منوعات
02:00
النساء بحاجة للنوم أكثر من الرجال... والسبب: أدمغتهن تعمل أكثر طوال اليوم!
0
آخر الأخبار
01:59
الرئيس عون يزور مبنى مصلحة السيارات والآليات (النافعة) لتفقد سير العمل ويرافقه في الزيارة وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار
آخر الأخبار
01:59
الرئيس عون يزور مبنى مصلحة السيارات والآليات (النافعة) لتفقد سير العمل ويرافقه في الزيارة وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار
0
آخر الأخبار
01:00
التحكم المروري: اصطدام سيارة بالفاصل الاسمنتي على الطريق البحرية باتجاه بيروت من دون قطع للسير والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير الجديدة في المحلة لتسهيل السير
آخر الأخبار
01:00
التحكم المروري: اصطدام سيارة بالفاصل الاسمنتي على الطريق البحرية باتجاه بيروت من دون قطع للسير والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير الجديدة في المحلة لتسهيل السير
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:30
مراجع رسمية لـ"الجمهورية": مسألة سلاح "حزب الله" شمال الليطاني تحتاج إلى معالجة هادئة
صحف اليوم
00:30
مراجع رسمية لـ"الجمهورية": مسألة سلاح "حزب الله" شمال الليطاني تحتاج إلى معالجة هادئة
0
أخبار دولية
23:51
بنما ستسمح بانتشار قوات أميركية قرب قناتها
أخبار دولية
23:51
بنما ستسمح بانتشار قوات أميركية قرب قناتها
0
أخبار دولية
16:24
سوريا وكوريا الجنوبية توقعان اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية
أخبار دولية
16:24
سوريا وكوريا الجنوبية توقعان اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية
0
آخر الأخبار
00:29
التحكم المروري: قتيل نتيجة حادث صدم على أوتوستراد صيدا - بيروت عند مفرق برجا
آخر الأخبار
00:29
التحكم المروري: قتيل نتيجة حادث صدم على أوتوستراد صيدا - بيروت عند مفرق برجا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:08
ترامب يشير إلى تقدم في محادثات رهائن غزة
أخبار دولية
15:08
ترامب يشير إلى تقدم في محادثات رهائن غزة
0
أخبار لبنان
13:52
عون لوفد الاعتدال الوطني: لا تأجيل للانتخابات... والحزب أبدى ليونة في موضوع السلاح
أخبار لبنان
13:52
عون لوفد الاعتدال الوطني: لا تأجيل للانتخابات... والحزب أبدى ليونة في موضوع السلاح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تراشق بين وسائل الإعلام والعين على القضاء
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تراشق بين وسائل الإعلام والعين على القضاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
حلحلة في الخلاف حول قانون دعم صندوق التعويضات ورواتب المتقاعدين في التعليم الخاص
تقارير نشرة الاخبار
13:50
حلحلة في الخلاف حول قانون دعم صندوق التعويضات ورواتب المتقاعدين في التعليم الخاص
0
أخبار دولية
13:45
الاجتماع الامني المصغّر في اسرائيل يبحث في خطط لقضم المزيد من اراضي قطاع غزة
أخبار دولية
13:45
الاجتماع الامني المصغّر في اسرائيل يبحث في خطط لقضم المزيد من اراضي قطاع غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
إليكم تفاصيل قرار تعليق الرسوم الجمركية الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
إليكم تفاصيل قرار تعليق الرسوم الجمركية الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
ايران أميركا والعالم ينتظرون يوم السبت ١٢ نيسان..
تقارير نشرة الاخبار
13:39
ايران أميركا والعالم ينتظرون يوم السبت ١٢ نيسان..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
سباق بين إقرار الإصلاحات واجتماعات واشنطن المالية
تقارير نشرة الاخبار
13:36
سباق بين إقرار الإصلاحات واجتماعات واشنطن المالية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إسرائيل تُصعّد وتتمسك بذريعة غياب السيطرة اللبنانية: اتهامات لحزب الله وتحذيرات
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إسرائيل تُصعّد وتتمسك بذريعة غياب السيطرة اللبنانية: اتهامات لحزب الله وتحذيرات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:05
بيان للحجار حول تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية والرجوع عنها
أخبار لبنان
10:05
بيان للحجار حول تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية والرجوع عنها
2
أخبار لبنان
07:03
حزب الله: لا مصادر في الحزب والمواقف تصدر حصرًا عبر البيانات الرسمية أو عبر تصريحات مسؤوليه
أخبار لبنان
07:03
حزب الله: لا مصادر في الحزب والمواقف تصدر حصرًا عبر البيانات الرسمية أو عبر تصريحات مسؤوليه
3
علوم وتكنولوجيا
09:20
فيديو مصمم بالذكاء الاصطناعي يكشف عن الشكل المحتمل للمسيح (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
09:20
فيديو مصمم بالذكاء الاصطناعي يكشف عن الشكل المحتمل للمسيح (فيديو)
4
حال الطقس
01:39
منخفض جوي يؤثر على لبنان... وهكذا سيكون طقس أحد الشعانين
حال الطقس
01:39
منخفض جوي يؤثر على لبنان... وهكذا سيكون طقس أحد الشعانين
5
تقارير نشرة الاخبار
13:50
حلحلة في الخلاف حول قانون دعم صندوق التعويضات ورواتب المتقاعدين في التعليم الخاص
تقارير نشرة الاخبار
13:50
حلحلة في الخلاف حول قانون دعم صندوق التعويضات ورواتب المتقاعدين في التعليم الخاص
6
خبر عاجل
07:13
الجيش الاسرائيلي طلب عبر لجنة الاشراف التزام الجيش واليونيفيل مراكزهم في عيتا الشعب وهو ما فُهم كتمهيدٍ لاعتداء ممكنٍ من قبله كما حصل يوم أمس في ياطر قبل قصفها وابلغ الأهالي لتوخي الحذر
خبر عاجل
07:13
الجيش الاسرائيلي طلب عبر لجنة الاشراف التزام الجيش واليونيفيل مراكزهم في عيتا الشعب وهو ما فُهم كتمهيدٍ لاعتداء ممكنٍ من قبله كما حصل يوم أمس في ياطر قبل قصفها وابلغ الأهالي لتوخي الحذر
7
أخبار لبنان
15:53
كلام منسوب لرئيس الحكومة عن تأجيل الانتخابات البلدية... هذه صحته
أخبار لبنان
15:53
كلام منسوب لرئيس الحكومة عن تأجيل الانتخابات البلدية... هذه صحته
8
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تراشق بين وسائل الإعلام والعين على القضاء
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تراشق بين وسائل الإعلام والعين على القضاء
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More