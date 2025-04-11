الرئيس عون يزور مبنى مصلحة السيارات والآليات (النافعة) لتفقد سير العمل ويرافقه في الزيارة وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار

النساء بحاجة للنوم أكثر من الرجال... والسبب: أدمغتهن تعمل أكثر طوال اليوم!

النساء بحاجة للنوم أكثر من الرجال... والسبب: أدمغتهن تعمل أكثر طوال اليوم!

التحكم المروري: اصطدام سيارة بالفاصل الاسمنتي على الطريق البحرية باتجاه بيروت من دون قطع للسير والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير الجديدة في المحلة لتسهيل السير