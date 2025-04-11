النائب بلال الحشيمي للـLBCI: نطالب حزب الله بتسليم سلاحه ولكن علينا في الوقت نفسه المطالبة بتطبيق القرار 1701 من قبل اسرائيل ووزير الخارجية يجب أن يكون "معنا وليس علينا"

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الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدو الإسرائيلي في منطقتي دير ميماس - مرجعيون ودير قانون راس العين - صور ما بين الساعة 10.30 والساعة 15.00