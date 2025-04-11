الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدو الإسرائيلي في منطقتي دير ميماس - مرجعيون ودير قانون راس العين - صور ما بين الساعة 10.30 والساعة 15.00

كارن وازن تحتفل بعيد ميلادها في أجواء عائلية مميزة (صور)

كارن وازن تحتفل بعيد ميلادها في أجواء عائلية مميزة (صور)

النائب بلال الحشيمي للـLBCI: نطالب حزب الله بتسليم سلاحه ولكن علينا في الوقت نفسه المطالبة بتطبيق القرار 1701 من قبل اسرائيل ووزير الخارجية يجب أن يكون "معنا وليس علينا"