منظمة الصحة العالمية: مخزونات الأدوية منخفضة بشكل خطير في غزة بسبب حظر دخول المساعدات

الرئيس عون لأصحاب المعاملات في مصلحة تسجيل السيارات والآليات - "النافعة": أنا هنا لأني أعرف مشاكلكم والمطلوب منكم إبلاغي بالصعوبات التي تواجهكم وأقول لكم من يغطّي الفساد هو مشارك فيه فكونوا انتم عيوننا وأنا ووزير الداخلية هنا لمساعدتكم

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