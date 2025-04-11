وزير الإتصالات: نأمل بأن ننتهي اليوم من إقرار مشروع قانون هيكلة والمصارف وإعادة تنظيمها ويفترض ألا يكون هناك حجم كبير من الملاحظات ولاسيما بعدما تم ربط مشروع إعادة الهيكلة بمشروع القانون المرتقب والمتعلق بالإنتظام المالي أي الفجوة المالية وكيفية معال

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