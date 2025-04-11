الرئيس التركي: نريد إقامة حزام من السلام في منطقتنا

مريض بحاجة إلى دم من فئة AB+ في مستشفى جبل لبنان... للتبرع الاتصال على الرقم 70900161

مريض بحاجة إلى دم من فئة AB+ في مستشفى جبل لبنان... للتبرع الاتصال على الرقم 70900161

كرامي: الإحتمال الذي كان موجودًا في استبيان لم يتضمن أي عبارة تجعل أيّ جنس غير ذكر أو انثى متاحًا