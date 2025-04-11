الوكالة الوطنية نقلًا عن مرقص: المباشرة بدراسة المواد المتعلقة بمشروع قانون إصلاح المصارف وإدخال عليه بعض التعديلات على أن يُستكمل البحث في جلسة تعقد غدا عند الساعة العاشرة صباحًا

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