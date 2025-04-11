الجيش الأردني: طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت المجال الجوي الأردني وسقطت في ماعين

"دون ليو"... وفاة مدرب ريال مدريد السابق ليو بينهاكر عن 82 عاما

"دون ليو"... وفاة مدرب ريال مدريد السابق ليو بينهاكر عن 82 عاما

الرئيس عون وصل قبل قليل إلى مرفأ بيروت ويلتقي المدير العام للجمارك بالوكالة ريمون خوري لتفقد سير العمل في الجمارك وفي المراكز الأمنية في المرفأ ويرافق الرئيس عون وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني