الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

التحكم المروري: طريق كفردبيان - حدث بعلبك مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

آخر الأخبار
2025-04-12 | 02:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
التحكم المروري: طريق كفردبيان - حدث بعلبك مقطوعة بسبب تراكم الثلوج
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
التحكم المروري: طريق كفردبيان - حدث بعلبك مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

المروري:

كفردبيان

بعلبك

مقطوعة

تراكم

الثلوج

LBCI التالي
التحكم المروري: طريق العاقورة - حدث بعلبك مقطوعة بسبب تراكم الثلوج
الأونروا: بعد 6 أسابيع من الحصار الإسرائيلي أوشك مخزون الغذاء على النفاد وأغلقت المخابز والجوع ينتشر
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:54

وفد من حماس يتوجه إلى القاهرة السبت لإجراء محادثات حول الهدنة في غزة

LBCI
أخبار دولية
04:49

عراقجي: إيران تسعى إلى "اتفاق عادل" مع الولايات المتحدة

LBCI
أمن وقضاء
04:36

الثلوج تقطع طريق الهرمل - الضنية...

LBCI
أمن وقضاء
04:32

مخدرات وأعمال منافية للحشمة... وقوى الأمن توقفهم في جونية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:13

المديرة التنفيذية للجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات: نتوقع ازدياد عدد النساء المرشحات للإنتخابات البلدية

LBCI
آخر الأخبار
04:07

وزير الخارجية الإيراني: إذا كانت هناك جدية لدى الجانبين فسنتخذ القرار بشأن الجدول الزمني للمحادثات

LBCI
آخر الأخبار
03:56

وزير الخارجية الإيراني: هدفنا من المفاوضات هو التوصل إلى اتفاق مشرف وعادل من موقع متكافئ

LBCI
آخر الأخبار
03:51

المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا: نجري حوارا مع الحكومة السورية وعلى المجتمع الدولي مساعدتها لتتمكن من النجاح

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
02:50

وزير الاقتصاد عامر البساط قبيل جلسة مجلس الوزراء عن قانون اصلاح المصارف: صندوق النقد واقعي ويعلم أن القانون يتطلب دراسة اقتصادية وسياسية وقانونية وأن ذلك يستغرق وقتا

LBCI
أخبار لبنان
03:05

رائد خوري من واشنطن: مهلة حتى أيلول لحسم ملفي حزب الله والموضوع المالي وأولوية أميركية للبنان "لم تحصل من 60 سنة"

LBCI
اقتصاد
03:05

رائد خوري من واشنطن: مهلة حتى أيلول لحسم ملفي حزب الله والموضوع المالي وأولوية أميركية للبنان "لم تحصل من 60 سنة"

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-09

النائب طوني فرنجية لـ حوار المرحلة: ميشال معوض إعتبر أنني أمثل المافيا والميليشيا في زغرتا في خاطبه في البرلمان يوم إعطاء الثقة للحكومة وإذا لم يقصدني في كلامه فليخرج إلى العلن ويقل ذلك

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:30

خبير في اللامركزية والانتخابات أندريه سليمان: هناك حاجة لإقرار نظام لدمج البلديات

LBCI
أخبار لبنان
04:13

المديرة التنفيذية للجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات: نتوقع ازدياد عدد النساء المرشحات للإنتخابات البلدية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:04

اللقاء الأميركي-الإيراني في سلطنة عُمان... هذه تفاصيله

LBCI
أخبار لبنان
14:15

مرقص: مجلس الوزراء باشر بدراسة مواد مشروع قانون إصلاح المصارف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

تأثير سياسات ترامب تطال الثقافة الإجتماعية المحافظة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

إجراءات للجيش اللبنانيّ لمكافحة التهريب وضبط الحوادث الأمنية على الحدود اللبنانية السورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

حرب غزة الحاضر الابرز في منتدى انطاليا الدبلوماسيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

إسرائيل أمام تحدي صفقة الأسرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

سلطنة عمان تجمع أميركا وايران مجددًا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
00:12

طقس أحد الشعانين "بارد"... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
05:10

الدولار يبلغ أدنى مستوياته مقابل اليورو منذ أكثر من 3 سنوات

LBCI
آخر الأخبار
05:38

الرئيس عون لأصحاب المعاملات في مصلحة تسجيل السيارات والآليات - "النافعة": أنا هنا لأني أعرف مشاكلكم والمطلوب منكم إبلاغي بالصعوبات التي تواجهكم وأقول لكم من يغطّي الفساد هو مشارك فيه فكونوا انتم عيوننا وأنا ووزير الداخلية هنا لمساعدتكم

LBCI
أخبار دولية
00:38

ترامب يطلب من الكونغرس أن يجعل التوقيت الصيفي دائما

LBCI
أخبار لبنان
03:21

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: نأسف للسكوت الوطني والقانوني عن افتراءات تُساق ضدنا

LBCI
أخبار دولية
23:12

ترامب: أريد أن تكون إيران دولة رائعة وعظيمة ولكن لا يمكنها امتلاك سلاح نووي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

الرواتب والتقديمات على الطاولة... وكل الأنظار تتجه إلى 28 نيسان

LBCI
اسرار
00:34

أسرار الصحف 12-4-2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More