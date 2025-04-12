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o
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o
متن
18
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الجميل: حان الوقت لأن يقتنع حزب الله وبأسرع وقت ممكن بأن لا بديل عن الدولة... ولا مستقبل للسلاح خارج إطار الدولة وعلى الحزب تسليم سلاحه كما فعل غيره
الجميل: حان الوقت لأن يقتنع حزب الله وبأسرع وقت ممكن بأن لا بديل عن الدولة... ولا مستقبل للسلاح خارج إطار الدولة وعلى الحزب تسليم سلاحه كما فعل غيره
وزير الخارجية الإيرانية يلتقي وزير الخارجية العمانية قبيل بدء المحادثات الإيرانية - الأميركية
آخر الأخبار
2025-04-12 | 03:12
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وزير الخارجية الإيرانية يلتقي وزير الخارجية العمانية قبيل بدء المحادثات الإيرانية - الأميركية
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