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وزير الخارجية الإيراني: هدفنا من المفاوضات هو التوصل إلى اتفاق مشرف وعادل من موقع متكافئ

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2025-04-12 | 03:56
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وزير الخارجية الإيراني: هدفنا من المفاوضات هو التوصل إلى اتفاق مشرف وعادل من موقع متكافئ
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وزير الخارجية الإيراني: هدفنا من المفاوضات هو التوصل إلى اتفاق مشرف وعادل من موقع متكافئ

 
 
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