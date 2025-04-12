وزير الدفاع الإسرائيلي: عمليات الجيش ستتوسع قريبًا بقوة لتشمل مناطق أخرى في معظم أنحاء قطاع غزة

انطلاق مهرجان كواتشيلا الأميركي... وليدي غاغا من أبرز المشاركين في اليوم الأول

انطلاق مهرجان كواتشيلا الأميركي... وليدي غاغا من أبرز المشاركين في اليوم الأول

معلومات للـLBCI: قوى الأمن الداخلي أوقفت أحد مرتكبي سرقات المطاعم في الأشرفية وهو ارتكب أكثر من أربعين عملية سطو