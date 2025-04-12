مرقص: إنّ مشروع القانون المُقرّ كان ومازال محلة مطالبة من المؤسسات الدولية المهتمة بمساعدة لبنان

مرقص: الرزمة الإصلاحية تتقاطع مع الاتفاق مع صندوق النقد الدوليّ والحكومة ستنكب على إعداد مشروع قانون يعالج الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظلم المالي

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