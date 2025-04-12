معلومات الـLBCI: رئيس الحكومة نواف سلام سيشارك بالوقوف دقيقة صمت في الذكرى الخمسين للحرب الأهلية في ساحة الشهداء في وسط بيروت عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد ١٣ نيسان

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك