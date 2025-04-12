الجميل: نجتمع لنجدد أقسامنا ولنشدد على أنّ سيادة لبنان أوّلًا ولا نريد أن "نفتح جراح الحرب" بل أتينا لنخبر قصتنا كما هي ونكرّم أبطالنا

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