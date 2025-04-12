الجميل: مقاومتنا كانت لبنانية بوجه الغريب أي منظمات مسلحة فلسطينية والجيش السوريّ وواجهنا مخططًا حقيقيًّا لاستبدال فلسطين المحتلة بلبنان فلا يكون الأخير بلدًا بديلًا وفي ظل استسلام الدولة اللبنانية آنذاك قررنا أن نخوض المعارك

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