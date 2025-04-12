الجميل: مقاومتنا لم تكن همجية بل دفاعية ولم نرد يومًا هذه الحرب وعندما أبلغتنا الدولة بعدم قدرتها على الدفاع عنا دافعنا عن أنفسنا و"نحن ما رحنا على الحرب... الحرب إجت لعنا"

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