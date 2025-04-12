الجميل: وجود السلاح غير الشرعيّ على أرض لبنان كان سببًا اساسيًا لنشوب الحرب لذلك نتعلّم أنّ الدولة فقط مسؤولة عن حماية أمن لبنان

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