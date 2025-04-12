رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في الذكرى الخمسين لـ 13 نيسان: أوجه هذه الرسالة إلى اللبنانيين الذين ما زالوا يعانون من تداعيات الحرب وإلى من ضاعت أحلامهم فلنتذكر من توفّى ومن ما زالت جروحاتهم تنزف ومن ينتظر مفقوديه

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك