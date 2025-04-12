عون في الذكرى الخمسين لـ 13 نيسان: واجب على اللبنانيين أن يكونوا قد تعلّموا أنّ العنف والحقد لا يحلّان المشاكل وأنّ الدولة اللبنانية بمؤسساتها هي المرجع الوحيد فنتساوى جميعنا رغم اختلافاتنا

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