عون في الذكرى الخمسين لـ 13 نيسان: الأوان حان لنقول جميعًا إنّ الدولة وحدها هي التي تحمينا الدولة القوية السيدة العادلة الحاضرة اليوم الدولة المنبثقة من إرادة اللبنانيين

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