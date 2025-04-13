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بيروت
18
o
البقاع
12
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
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o
كسروان
18
o
متن
18
o
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إحصاءات غرفة المروري: قتيل و6 جرحى في 7 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2025-04-13 | 00:10
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إحصاءات غرفة المروري: قتيل و6 جرحى في 7 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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