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حماس: ندعو كنائس العالم الى إدانة الاحتلال واعتداءاته المتواصلة على حرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة

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2025-04-13 | 09:23
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حماس: ندعو كنائس العالم الى إدانة الاحتلال واعتداءاته المتواصلة على حرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة
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حماس: ندعو كنائس العالم الى إدانة الاحتلال واعتداءاته المتواصلة على حرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة

 
 
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