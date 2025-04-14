فايننشال تايمز عن المستشار الألمانيّ المنتخب ميرتس: مستعدون لتزويد كييف بصواريخ توروس بالتنسيق مع الأوروبيين

الحوثيون: قتلى في غارات أميركية على صنعاء

الحوثيون: قتلى في غارات أميركية على صنعاء

أكسيوس: من المتوقع أن يزور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران هذا الأسبوع قبل الجولة الثانية