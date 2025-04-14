الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة - مرجعيون ما بين الساعة 10.00 والساعة 17.00

عون أبلغ العضو في اللجنة الفرعية لتخصيص الاعتمادات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بول غروف بأن مسيرة الإصلاحات انطلقت وهي حتماً لمصلحة لبنان قبل أن تكون بناء على رغبة المجتمع الدولي والمسؤول الأميركي أكد استمرار المساعدات الأميركية لدعم لبنان

السابق