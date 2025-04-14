الخارجية الإيرانية: لم نضع أي عراقيل أمام التعاون الاقتصادي أو الاستثمارات الأميركية في إيران وواشنطن هي التي حرمت مواطنيها من الاستثمار في إيران عبر وضع قوانين معقدة

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