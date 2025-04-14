أ.ف.ب نقلا عن دبلوماسيين: الجولة المقبلة من المحادثات الأميركية-الإيرانية ستجري في روما

في أحد الشعانين... إطلالات متناسقة ومميزة لميريام فارس وعائلتها (صور)

في أحد الشعانين... إطلالات متناسقة ومميزة لميريام فارس وعائلتها (صور)

الخارجية الإيرانية: أي تعهدات برفع العقوبات يجب ألا تقتصر على وعود شكلية ولا بد من وجود ضمانات لتنفيذها