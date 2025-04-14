معلومات للـLBCI: التركيز بالمباحثات السورية اللبنانية ينصبّ على ترسيم الحدود البرية وضبطها بناءً على الخطة التي وضعت برعاية سعودية بالإضافة الى ملف المفقودين اللبنانيين والتعاون اللبناني مع الجهات السورية لإلقاء القبض على المطلوبين الى العدالة

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