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التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على أوتوستراد الضبية باتجاه بيروت وحركة المرور طبيعية في المحلة

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2025-04-14 | 08:18
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التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على أوتوستراد الضبية باتجاه بيروت وحركة المرور طبيعية في المحلة
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التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على أوتوستراد الضبية باتجاه بيروت وحركة المرور طبيعية في المحلة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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