جابر بعد اجتماع لجنة التفاوض مع صندوق النقد: الهدف الأساسي أن يكون الموقف موحدًا وأن نعطي صورة إيجابية لما يحصل في لبنان من قبل العهد والحكومة

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