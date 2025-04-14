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o
البقاع
8
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
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o
كسروان
14
o
متن
14
o
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وكالة الأنباء العراقية: وزير خارجية إيران أبلغ نظيره العراقي بأن الجولة الثانية من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن ستعقد قريبًا في إيطاليا
آخر الأخبار
2025-04-14 | 11:49
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وكالة الأنباء العراقية: وزير خارجية إيران أبلغ نظيره العراقي بأن الجولة الثانية من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن ستعقد قريبًا في إيطاليا
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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