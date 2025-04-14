البساط لـ عشرين 30: قانون السرية المصرفية واضح ودقيق ويُحدّد من هي الجهات التي تسمح بالوصول الى المعلومات ومن المستحيل أن يعرف اي شخص ماذا يملك الآخر من أموال في المصرف

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