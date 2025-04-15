الرئيس عون يلتقي وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في وزارة الدفاع

الرئيس عون انتقل والوزير منسى الى مكتب قائد الجيش العماد رودولف هيكل ويعقد اجتماعا في مكتب قائد الجيش على أن يلتقي الرئيس عون لاحقاً أعضاء المجلس العسكري

الرئيس عون انتقل والوزير منسى الى مكتب قائد الجيش العماد رودولف هيكل ويعقد اجتماعا في مكتب قائد الجيش على أن يلتقي الرئيس عون لاحقاً أعضاء المجلس العسكري

الرئيس عون لضباط أمن الدولة: مهمتكم الأساسية مكافحة الفساد لأنه في أساس الأزمة الاقتصادية وعذابات اللبنانيين ولا تهاون بعد اليوم مع الفاسدين والمرتكبين ولا حماية لأحد وارفضوا أي ضغط يمكن أن تتعرضوا له