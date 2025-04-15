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o
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الرئيس عون انتقل والوزير منسى الى مكتب قائد الجيش العماد رودولف هيكل ويعقد اجتماعا في مكتب قائد الجيش على أن يلتقي الرئيس عون لاحقاً أعضاء المجلس العسكري
آخر الأخبار
2025-04-15 | 01:27
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الرئيس عون انتقل والوزير منسى الى مكتب قائد الجيش العماد رودولف هيكل ويعقد اجتماعا في مكتب قائد الجيش على أن يلتقي الرئيس عون لاحقاً أعضاء المجلس العسكري
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