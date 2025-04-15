الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس عون قدم للوزير منسى وقائد الجيش التعازي باستشهاد المعاون أول فادي الجاسم الذي استشهد أمس بانفجار جسم مشبوه في وادي العزية في صور

آخر الأخبار
2025-04-15 | 01:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس عون قدم للوزير منسى وقائد الجيش التعازي باستشهاد المعاون أول فادي الجاسم الذي استشهد أمس بانفجار جسم مشبوه في وادي العزية في صور
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الرئيس عون قدم للوزير منسى وقائد الجيش التعازي باستشهاد المعاون أول فادي الجاسم الذي استشهد أمس بانفجار جسم مشبوه في وادي العزية في صور

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

للوزير

وقائد

الجيش

التعازي

باستشهاد

المعاون

الجاسم

استشهد

بانفجار

مشبوه

العزية

LBCI التالي
الرئيس عون يلتقي قائد الجيش وأعضاء المجلس العسكري ومدير المخابرات العميد طوني قهوجي في حضور وزير الدفاع
الرئيس عون انتقل والوزير منسى الى مكتب قائد الجيش العماد رودولف هيكل ويعقد اجتماعا في مكتب قائد الجيش على أن يلتقي الرئيس عون لاحقاً أعضاء المجلس العسكري
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:10

التحكم المروري: طريق ترشيش - زحلة سالكة أمام كل المركبات والشاحنات

LBCI
أخبار دولية
03:01

وزير الخارجية الفرنسي: قرار الجزائر مؤسف ولن يمر من دون عواقب

LBCI
فنّ
02:59

"أنا جادة في قراري"... نجمة شهيرة تعلن خططها لاعتزال التمثيل

LBCI
أخبار دولية
02:50

البيت الأبيض يجمّد معونات لهارفرد بقيمة 2.2 مليار دولار بسبب رفض الجامعة شروط ترامب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:10

التحكم المروري: طريق ترشيش - زحلة سالكة أمام كل المركبات والشاحنات

LBCI
فنّ
02:59

"أنا جادة في قراري"... نجمة شهيرة تعلن خططها لاعتزال التمثيل

LBCI
آخر الأخبار
01:51

الرئيس عون مخاطباً قائد الجيش وأعضاء المجلس العسكري: الجيش دفع ولا يزال ضريبة الدم حفاظاً على وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه وسيبقى وفياً لقسمه فكونوا يداً واحدة وقلباً واحداً لأن اللبنانيين ينتظرون منكم الكثير

LBCI
آخر الأخبار
01:35

الرئيس عون يلتقي قائد الجيش وأعضاء المجلس العسكري ومدير المخابرات العميد طوني قهوجي في حضور وزير الدفاع

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-03-13

الاسير الخامس... الجيش اللبناني يتسلم العسكري زياد شبلي

LBCI
أخبار دولية
16:44

قيادي في حماس يعتبر أن المقترح الاسرائيلي لوقف إطلاق النار يتجاوز "الخطوط الحمر"

LBCI
خبر عاجل
2025-04-06

أورتيغاس عن "التطبيع" للـLBCI: لم أتحدث مع أحد في لبنان عن هذا الموضوع وما نركّز عليه الآن هو تنفيذ وقف الأعمال العدائية ونزع سلاح حزب الله والإصلاحات الاقتصادية ونأمل أن نصل لاحقًا إلى مرحلة التفاوض وحلّ النزاعات الحدودية وغيرها من القضايا بين لبنان

LBCI
حال الطقس
2025-04-14

الاستقرار الجوي يعود تدريجياً الثلاثاء... إليكم التفاصيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

لبنان الرسمي أعد العدة للمحادثات مع صندوق النقد والبنك الدولي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

بعد خمسين عامًا على الحرب اللبنانية... النواب المسيحيون في حريصا لتنقية الذاكرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

بلدية بيروت... لا تعديل على القانون ولا توافق محسومًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

جعجع خلال ريسيتال الآلام في معراب: زمن الإستقواء وخطف الدولة انتهى... ولبنان يسترجع ذاته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

سلام يدشّن صفحة جديدة مع سوريا والشرع لا يريد إستنساخ ماضي العلاقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

اليسوعية تحتفل بـ150 عامًا ويوم مفتوح في تعنايل: توجيه طلاب البقاع نحو فرص أكاديمية محلية

LBCI
أخبار دولية
13:25

محاكمة Meta: مارك زوكربيرغ قد يضطر لبيع Instagram وWhatsApp

LBCI
أخبار دولية
13:24

عام حافل بالأنشطة الثقافية إحتفلت به مؤسسة بسام فريحة للفنون في أبو ظبي... ومستقبل تعد بأن يكون كذلك

LBCI
أخبار دولية
13:18

عباس وماكرون يناقشان ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:10

في أجواء عائلية مميزة... هكذا احتفل ناصيف زيتون ودانييلا رحمة بأحد الشعانين (صورة)

LBCI
فنّ
04:54

في أحد الشعانين... إطلالات متناسقة ومميزة لميريام فارس وعائلتها (صور)

LBCI
خبر عاجل
10:47

معلومات للـLBCI: شهيد وثلاثة جرحى للجيش جراء إنفجار ثلاثة عبوات ناسفة أثناء قيام العناصر بمهام أمنية في وادي زبقين - جنوب الليطاني

LBCI
اقتصاد
01:57

انخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
11:02

رئيس الجمهورية للجزيرة: الحوار بشأن حصرية السلاح سيكون ثنائيًا بين رئاسة الجمهورية وحزب الله وقرار حصر السلاح بيد الدولة اتُخذ وتنفيذه يكون بالحوار وبعيدًا عن القوة

LBCI
أخبار لبنان
06:25

فضل الله: أنجزنا 80% من مشروع الإيواء والترميم ولكن هذا لا يعفي الدولة من مسؤولياتها

LBCI
آخر الأخبار
07:46

بالصور - الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام

LBCI
موضة وجمال
15:52

صورة تجمع ريما فقيه وزوجها بمحمد رمضان... والجمهور يتساءل (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More