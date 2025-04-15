مسيرة إسرائيلية إستهدفت سيارة رابيد على طريق سمخيا في بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل ومعلومات أولية عن وقوع اصابات

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رويترز: مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعبر عن قلقها إزاء حماية المدنيين في لبنان مع استمرار سقوط شهداء جراء الغارات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار