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الرئيس عون لـ"العربي الجديد": لم أتحدث مع أورتاغوس عن تأليف لجان دبلوماسية لمناقشة الملفات الحساسة مع إسرائيل وقلت لأورتاغوس إن بقاء إسرائيل في النقاط الخمس يعطي عذراً لحزب الله