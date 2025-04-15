الرئيس عون لـ"العربي الجديد": قلتُ لأورتاغوس إننا نريد سحب سلاح حزب الله ولكننا لا نريد تفجير حرب أهلية في لبنان

الرئيس عون لـ"العربي الجديد": قلتُ لأورتاغوس إننا نريد سحب سلاح حزب الله ولكننا لا نريد تفجير حرب أهلية في لبنان

الرئيس عون لـ"العربي الجديد": يمكن لعناصر حزب الله الالتحاق بالجيش والخضوع لدورات استيعاب مثلما حصل في نهاية الحرب مع أحزاب عديدة وأنا والرئيس بري متفقان على كل المواضيع وخصوصاً حصر السلاح بيد الدولة