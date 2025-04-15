وكالة نقلًا عن خامنئي: متشائم جدًا إزاء الطرف الآخر فيما يتعلق بالمحادثات مع أميركا في عُمان

الرئيس عون لـ"العربي الجديد": أصبحت لدينا بصمات لمطلقي الصواريخ باتجاه إسرائيل وإن كانوا لبنانيين سنعرف هويتهم وحزب الله برهن عن ضبط نفس خلال هذه الفترة ووعي كبير وظهر على مستوى المسؤولية في عدم الرد على الانتهاكات الإسرائيلية

السابق