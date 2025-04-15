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وكالة نقلًا عن خامنئي: متشائم جدًا إزاء الطرف الآخر فيما يتعلق بالمحادثات مع أميركا في عُمان

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2025-04-15 | 06:37
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وكالة نقلًا عن خامنئي: متشائم جدًا إزاء الطرف الآخر فيما يتعلق بالمحادثات مع أميركا في عُمان
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وكالة نقلًا عن خامنئي: متشائم جدًا إزاء الطرف الآخر فيما يتعلق بالمحادثات مع أميركا في عُمان

 
 
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