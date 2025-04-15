جابر تسلّم من رئيس ديوان المحاسبة تقريرين عن قطع حساب الموازنة و استقبل سفيرة كندا

جابر تسلّم من رئيس ديوان المحاسبة تقريرين عن قطع حساب الموازنة و استقبل سفيرة كندا

وكالة نقلًا عن خامنئي: متشائم جدًا إزاء الطرف الآخر فيما يتعلق بالمحادثات مع أميركا في عُمان